Ich habe das doch gesagt das da kein seriöser Broker lange mitmacht.
HAHAHA!!!
Hab den EA mal auf einen Demo-Account von ICMarkets aufgesetzt...
Das war am 08.02. um 11.14 Uhr.
Am gleichen Tag um 21.56 Uhr kam der "Hyperactivity-alert" und der freundliche Hinweis, man werde bei dieser intensiven Nutzung den Account wieder dichtmachen...
---"According to Metaquotes guidelines, an account is considered hyperactive when it exceeds 2,000 messages per day. We are flexible with this guideline and will only contact clients when this threshold is breached by some margin. Your server messages have exceeded 5,000, so we must ask you to take immediate action to bring these down to an acceptable level.
The most common reasons for hyperactivity are:
Please check your account and make the changes necessary to lower your server messages. If the hyperactivity continues and exceeds 25,000 messages, we will be required to disabled the account to prevent unnecessary load on the MT4 server without further notice.
Kind Regards,
Support | IC Markets"
---
@Emanuel Baltensperger
Ich denke früher oder später akzeptiert das kein Broker, da muss unbedingt der EA angepasst werden!
Wenn Du Dein Handelssystem manuell tradest kannst Du ja Deine Orders auch nicht so oft anpassen...
Da muss ich Emauel recht geben, dafür ist ein EA auch gemacht das ich eine Order mit jedem Tick anpassen kann. Solltest den Broker wechseln.
Bloß hat er das nie wirklich kommuniziert.
Wenn ich schon was anpreise , dann sollte ich doch auf dieses Manko DEUTLICH hinweisen.
Zumal es von Metaquotes da wohl durchaus entsprechende Vorgaben gibt:
"According to Metaquotes guidelines, an account is considered hyperactive when it exceeds 2,000 messages per day."
Ich hatte nun lange getestet und alle Tests waren negativ. Den letzten Test mache ich nun mit m15 als allgemeine Einstellung.
Es gibt Fehler...
Wenn eine Gewinnzählung eröffnet wurde und das AMA- Signal wechselt, wird der SL für den Einstieg wieder an der laufenden Gewinn-Position angesetzt und der Wiedereinstieg nicht mehr angepasst. Das dürfte wirklich nicht sein, da so plötzlich beide Positionen geschlossen sind und 2 neue eröffnen. Die Pendingorder wird dann einfach stehen gelassen und treibt den EA ins Minus letztlich.
Außerdem sind die Codes so gestaltet worden, dass sie von anderen Nutzern und von mql5 nicht anerkannt werden, was immer zu neuen Folgeaufträgen und weiteren kosten führt.
Den Punkt musst Du mir bitte mal genauer erklären.
was bedeutet das die Codes so gestaltet sind das diese nicht anerkannt werden? Hast Du nur ein ex4/5 file erhalten?
Es ist so, dass wenn man den Code auf mql5 zum Verkauf anbieten will, Error-Meldung einen Verkauf nicht erlaubt. Die Gestaltung der Codes sind auch nicht nach mql5 Richtlinien mit Beschreibung und Verständlichkeit. Außerdem ist die Vorgabe wie die Zyklen verwaltet werden müssen nicht so, wie es vom ersten Auftrag an geplant wurde und eine wirkliche Markteinführung würde noch viele Aufträge nach sich ziehen wie auch die Umsetzung als MT5 Produkt.
Beachten Sie die individuelle Möglichkeit der Voreinstellung und halten Sie das benutzte Chartfenster offen. Ich benutze nur das Chartfenster m15 in dieser Einstellung.
Viel Erfolg beim Test.