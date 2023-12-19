Neue innovative Strategie für Daytrading automatisierten Handel Crashprofits - Seite 8

Ich teste eine neue Einstellung. Es ist mühsam zu testen, ich lasse alles live durchlaufen mit Realgeld. Der komplette Download aller Codes und Einstellung ist hier zu finden: https://drive.google.com/file/d/1dq3SCwt2I31XKqL3EOKHwDK2K6z-SXds/view?usp=sharing

 

warum postest du es nicht hier?

 
amando:

warum postest du es nicht hier?

...klar..

 
Emanuel Baltensperger:

Ich teste eine neue Einstellung. Es ist mühsam zu testen, ich lasse alles live durchlaufen mit Realgeld. Der komplette Download aller Codes und Einstellung ist hier zu finden: https://drive.google.com/file/d/1dq3SCwt2I31XKqL3EOKHwDK2K6z-SXds/view?usp=sharing

Was hast du denn da alles hoch geladen ?

Backup vom ganzen Rechner ?


 
Otto Pauser:

Hi,

Auch der Strategietester vom MT5 hat seine Eigenheiten.

Anbei ein Update des Indikators. Signalbuffer werden jetzt richtig zurückgesetzt. NULL und EMPTY_VALUE sind halt was anderes.

Hat Probleme beim Auslesen im EA verursacht. Jetzt funkts.

PS: warum machst du so viele Leerzeilen?

Hi Otto,


ok bin Obernoob und bekomme deine AMA_Bands.mp5 und AMA_Signals.mq5 nicht zum laufen...


can't open "...\MQL5\Include\Utils.mqh" include file    AMA_Signals.mq5    8    11
'COPY' - undeclared identifier    AMA_Signals.mq5    11    23
'COPY' - constant expected    AMA_Signals.mq5    11    23
'LINK' - undeclared identifier    AMA_Signals.mq5    12    23
'LINK' - constant expected    AMA_Signals.mq5    12    23
'PRICE' - declaration without type    AMA_Signals.mq5    27    7
'InitBuffer' - function not defined    AMA_Signals.mq5    43    4
'InitBuffer' - function not defined    AMA_Signals.mq5    44    4
'InitBuffer' - function not defined    AMA_Signals.mq5    45    4
'InitBuffer' - function not defined    AMA_Signals.mq5    46    4
'AMA_Price' - undeclared identifier    AMA_Signals.mq5    48    79
'InvalidHandle' - function not defined    AMA_Signals.mq5    49    7
12 error(s), 0 warning(s)        13    1

So sieht das aus, wenn ich das kompilieren will... Und ja, die Utils.mqh ist wirklich im Ordner /Include gespeichert!


Vielleicht hast Du eine Idee was ich falsch mache???

 
HAHAHA!!!


Hab den EA mal auf einen Demo-Account von ICMarkets aufgesetzt...

Das war am 08.02. um 11.14 Uhr.

Am gleichen Tag um 21.56 Uhr kam der "Hyperactivity-alert" und der freundliche Hinweis, man werde bei dieser intensiven Nutzung den Account wieder dichtmachen...


---

"According to Metaquotes guidelines, an account is considered hyperactive when it exceeds 2,000 messages per day. We are flexible with this guideline and will only contact clients when this threshold is breached by some margin. Your server messages have exceeded 5,000, so we must ask you to take immediate action to bring these down to an acceptable level.

The most common reasons for hyperactivity are:
  • Orders being modified by an expert advisor every tick
  • Orders being sent to the server by an expert advisor when there is no money in the account
  • Faulty logic and or settings in the expert advisor causing over trading (and usually losses)
  • Attempting to place a trades with an EA at an invalid price/with the wrong order type

Please check your account and make the changes necessary to lower your server messages. If the hyperactivity continues and exceeds 25,000 messages, we will be required to disabled the account to prevent unnecessary load on the MT4 server without further notice.

Kind Regards,
Support | IC Markets"

---


@Emanuel Baltensperger

Ich denke früher oder später akzeptiert das kein Broker, da muss unbedingt der EA angepasst werden!

Wenn Du Dein Handelssystem manuell tradest kannst Du ja Deine Orders auch nicht so oft anpassen...

 
Das liegt an deinem Broker. Ich persönlich teste auf XM.com. Ich teste tetzt seit Oktober 2018 mit Realgeld und hatte keine Beschwerde des Broker erhalten.

