Neue innovative Strategie für Daytrading automatisierten Handel Crashprofits - Seite 8
Ich teste eine neue Einstellung. Es ist mühsam zu testen, ich lasse alles live durchlaufen mit Realgeld. Der komplette Download aller Codes und Einstellung ist hier zu finden: https://drive.google.com/file/d/1dq3SCwt2I31XKqL3EOKHwDK2K6z-SXds/view?usp=sharing
warum postest du es nicht hier?
warum postest du es nicht hier?
...klar..
Was hast du denn da alles hoch geladen ?
Backup vom ganzen Rechner ?
Hi,
Auch der Strategietester vom MT5 hat seine Eigenheiten.
Anbei ein Update des Indikators. Signalbuffer werden jetzt richtig zurückgesetzt. NULL und EMPTY_VALUE sind halt was anderes.
Hat Probleme beim Auslesen im EA verursacht. Jetzt funkts.
PS: warum machst du so viele Leerzeilen?
Hi Otto,
ok bin Obernoob und bekomme deine AMA_Bands.mp5 und AMA_Signals.mq5 nicht zum laufen...
can't open "...\MQL5\Include\Utils.mqh" include file AMA_Signals.mq5 8 11
'COPY' - undeclared identifier AMA_Signals.mq5 11 23
'COPY' - constant expected AMA_Signals.mq5 11 23
'LINK' - undeclared identifier AMA_Signals.mq5 12 23
'LINK' - constant expected AMA_Signals.mq5 12 23
'PRICE' - declaration without type AMA_Signals.mq5 27 7
'InitBuffer' - function not defined AMA_Signals.mq5 43 4
'InitBuffer' - function not defined AMA_Signals.mq5 44 4
'InitBuffer' - function not defined AMA_Signals.mq5 45 4
'InitBuffer' - function not defined AMA_Signals.mq5 46 4
'AMA_Price' - undeclared identifier AMA_Signals.mq5 48 79
'InvalidHandle' - function not defined AMA_Signals.mq5 49 7
12 error(s), 0 warning(s) 13 1
So sieht das aus, wenn ich das kompilieren will... Und ja, die Utils.mqh ist wirklich im Ordner /Include gespeichert!
Vielleicht hast Du eine Idee was ich falsch mache???
Guten Morgen Christian.. Es ist die Mq4 Dateien von Crashprofits 1.01 und 1.13. Es ist meine Downloaddatei für Produktlieferung wo MT4 Setup für PC oder Mac auch enthalten ist. Auch die aktuell getestete Einstellung ist da drin.
Hi Otto,
du mussst die .mqh datei auch in den include order kopieren, sonst kanns nicht funktionieren
Otto hat die beim Indicator angehängt
Genau das hab ich doch gemacht... Hab ich aber auch in meinem Post explizit geschrieben!!!
Problem war ein anderes, habe mehrere MT5-Terminals installiert und der MQL5-Editor hat den falschen Pfad angezogen... Jetzt funzt's!
HAHAHA!!!
Hab den EA mal auf einen Demo-Account von ICMarkets aufgesetzt...
Das war am 08.02. um 11.14 Uhr.
Am gleichen Tag um 21.56 Uhr kam der "Hyperactivity-alert" und der freundliche Hinweis, man werde bei dieser intensiven Nutzung den Account wieder dichtmachen...
---"According to Metaquotes guidelines, an account is considered hyperactive when it exceeds 2,000 messages per day. We are flexible with this guideline and will only contact clients when this threshold is breached by some margin. Your server messages have exceeded 5,000, so we must ask you to take immediate action to bring these down to an acceptable level.
The most common reasons for hyperactivity are:
Please check your account and make the changes necessary to lower your server messages. If the hyperactivity continues and exceeds 25,000 messages, we will be required to disabled the account to prevent unnecessary load on the MT4 server without further notice.
Kind Regards,
Support | IC Markets"
---
@Emanuel Baltensperger
Ich denke früher oder später akzeptiert das kein Broker, da muss unbedingt der EA angepasst werden!
Wenn Du Dein Handelssystem manuell tradest kannst Du ja Deine Orders auch nicht so oft anpassen...
HAHAHA!!!
Das liegt an deinem Broker. Ich persönlich teste auf XM.com. Ich teste tetzt seit Oktober 2018 mit Realgeld und hatte keine Beschwerde des Broker erhalten.