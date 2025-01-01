- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathProbabilityDensityNormal
Die Funktion berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityNormal(
|
double MathProbabilityDensityNormal(
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pnorm() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNormal(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathProbabilityDensityNormal(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
mu
[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.
sigma
[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.