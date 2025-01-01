MathProbabilityDensityNormal

Die Funktion berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pnorm() in R.

bool MathProbabilityDensityNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.