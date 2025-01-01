DokumentationKategorien
Die Funktion berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung (Erwartung)
   const double  sigma,          // Parameter der Verteilung (Standardabweichung)
   const bool    log_mode,       // Logarithmusberechnung
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung (Erwartung)
   const double  sigma,          // Parameter der Verteilung (Standardabweichung)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pnorm() in R.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariable
   const double   mu,             // mean Parameter der Verteilung (Erwartung)
   const double   sigma,          // sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung)
   const bool     log_mode,       // Logarithmusberechnung
   double&        result[]        // Array für die Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariable
   const double   mu,             // mean Parameter der Verteilung (Erwartung)
   const double   sigma,          // sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung)
   double&        result[]        // Array für die Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in]  sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.