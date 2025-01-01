MathProbabilityDensityNoncentralF

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Die Funktion berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu df() in R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in] Parameter der Nichtzentralität.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.