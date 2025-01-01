- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathRandomExponential
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Exponentialverteilung mit dem Parameter mu. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomExponential(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Exponentialverteilung mit dem Parameter mu. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rexp() in R.
|
bool MathRandomExponential(
Parameter
mu
[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.