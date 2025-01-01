MathRandomExponential

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Exponentialverteilung mit dem Parameter mu. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomExponential(

const double mu,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Exponentialverteilung mit dem Parameter mu. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rexp() in R.

bool MathRandomExponential(

const double mu,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

mu

[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.