MathMomentsExponential
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Exponentialverteilung mit dem Parameter mu.
double MathMomentsExponential(
Parameter
mu
[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.