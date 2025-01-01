DokümantasyonBölümler
MathRandomExponential

mu parametresini kullanarak, üssel dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomExponential(
   const double  mu,            // dağılım parametresi (beklenen değer)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

mu parametresine göre, üssel dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirexp() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomExponential(
   const double  mu,             // dağılım parametresi (beklenen değer)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

mu

[in]  Dağılım parametresi (beklenen değer).

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.