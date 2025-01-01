MathRandomExponential

mu parametresini kullanarak, üssel dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomExponential(

const double mu,

int& error_code

);

mu parametresine göre, üssel dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirexp() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomExponential(

const double mu,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

mu

[in] Dağılım parametresi (beklenen değer).

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.