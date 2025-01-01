- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathRandomExponential
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição exponencial com parâmetro mu. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathRandomExponential(
Gera um números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição exponencial com parâmetro mu. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rexp() no R.
|
bool MathRandomExponential(
Parâmetros
mu
[in] Parâmetro de distribuição (valor esperado).
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.