MathRandomExponential

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição exponencial com parâmetro mu. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomExponential(
   const double  mu,            // parâmetro de distribuição (valor esperado)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Gera um números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição exponencial com parâmetro mu. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rexp() no R.

bool  MathRandomExponential(
   const double  mu,             // parâmetro de distribuição (valor esperado)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

mu

[in]  Parâmetro de distribuição (valor esperado).

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.