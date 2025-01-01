MathQuantileExponential

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qexp() in R.

double MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.