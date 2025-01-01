- MathProbabilityDensityExponential
MathQuantileExponential
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
double MathQuantileExponential(
double MathQuantileExponential(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qexp() in R.
double MathQuantileExponential(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathQuantileExponential(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
mu
[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).
tail
[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.