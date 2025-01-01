MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計指数分布MathRandomExponential
- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathRandomExponential
パラメータmuを使って、指数分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomExponential(
パラメータmuを使って、指数分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrexp()の類似体です。
bool MathRandomExponential(
パラメータ
mu
[in] 分布のパラメータ（期待値）
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列