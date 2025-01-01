DokumentationKategorien
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,            // Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung) 
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,            // Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung) 
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dexp() in R.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung)
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung)
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in]  Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.