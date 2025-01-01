MathProbabilityDensityExponential

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityExponential(

const double x,

const double mu,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityExponential(

const double x,

const double mu,

int& error_code

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dexp() in R.

bool MathProbabilityDensityExponential(

const double& x[],

const double mu,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityExponential(

const double& x[],

const double mu,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.