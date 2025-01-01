- MathProbabilityDensityExponential
MathRandomExponential
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону экспоненциального распределения с параметром mu. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomExponential(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону экспоненциального распределения с параметром mu. В случае ошибки возвращает false. Аналог rexp() в R.
bool MathRandomExponential(
Параметры
mu
[in] Параметр распределения (математическое ожидание).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.