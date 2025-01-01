- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathRandomExponential
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution exponentielle avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomExponential(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution exponentielle avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rexp() dans R.
|
bool MathRandomExponential(
Paramètres
mu
[in] Paramètre de la distribution (valeur attendue).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.