- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione esponenziale con il parametro MU. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomExponential(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione esponenziale con il parametro MU. In caso di errore restituisce false. Analogo di rexp() in R.
bool MathRandomExponential(
Parametri
mu
[in] Parametro della distribuzione (valore atteso).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.