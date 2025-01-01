DocumentazioneSezioni
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione esponenziale con il parametro MU. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomExponential(
   const double  mu,            // parametro della distribuzione (valore atteso)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione esponenziale con il parametro MU. In caso di errore restituisce false. Analogo di rexp() in R.

bool  MathRandomExponential(
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

mu

[in]  Parametro della distribuzione (valore atteso).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.