MathCumulativeDistributionExponential

Berechnet den Wert der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pexp() in R.

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

const double tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der exponentiellen Verteilung mit dem Parameter mu für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung).

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.