DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución exponencialMathRandomExponential 

MathRandomExponential

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomExponential(
   const double  mu,            // parámetro de distribución (esperanza matemática
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna false. Análogo de rexp() en R.

bool  MathRandomExponential(
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.