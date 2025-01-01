- MathProbabilityDensityExponential
MathRandomExponential
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomExponential(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna false. Análogo de rexp() en R.
bool MathRandomExponential(
Parámetros
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.