文档部分
MathProbabilityDensityExponential

通过mu参数，计算随机变量x的指数分布的概率密度函数的值。出错情况下它返回NaN

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // 随机变量值
   const double  mu,            // 分布参数（期望值）
   const bool    log_mode,      // 计算数值对数，如果log_mode=true，则计算概率密度的自然对数
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // 随机变量值
   const double  mu,            // 分布参数（期望值）
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

通过mu参数，计算随机变量数组x[]的指数分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。R语言的dexp()模拟。

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // 随机变量值数组
   const double  mu,             //分布参数（期望值）
   const bool    log_mode,       //计算数值对数的标识，如果log_mode=true，则计算概率密度的自然对数
   double&       result[]        //概率密度函数值数组
   );

通过mu参数，计算随机变量数组x[]的指数分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // 随机变量值数组
   const double  mu,             //分布参数（期望值）
   double&       result[]        //概率密度函数值数组
   );

参数

x

[in]  随机变量值。

x[]

[in]  随机变量值数组。

mu

[in]  分布参数（期望值）

log_mode

[in]  计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则返回概率密度的自然对数。

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

result[]

[out]  概率密度函数值数组。