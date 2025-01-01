DocumentazioneSezioni
MathProbabilityDensityExponential

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale con parametro MU per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora il logaritmo naturale della densità di probabilità viene calcolato
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro della distribuzione (valore atteso)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale con il parametro MU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo didexp() in R.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    log_mode,       // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità 
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale con il parametro MU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in]  Parametro della distribuzione (valore atteso)

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.