- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathProbabilityDensityExponential
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale con parametro MU per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityExponential(
|
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale con il parametro MU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo didexp() in R.
|
bool MathProbabilityDensityExponential(
|
bool MathProbabilityDensityExponential(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
mu
[in] Parametro della distribuzione (valore atteso)
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.