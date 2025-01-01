- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathProbabilityDensityExponential
確率変数xに対して、パラメータmuを用いて指数分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathProbabilityDensityExponential(
double MathProbabilityDensityExponential(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータmuを用いて確率分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdexp()の類似体です。
bool MathProbabilityDensityExponential(
bool MathProbabilityDensityExponential(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
mu
[in] 分布のパラメータ（期待値）
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列