DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución exponencialMathProbabilityDensityExponential 

MathProbabilityDensityExponential

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,            // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   const bool    log_mode,      // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,            // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial  con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dexp() en R.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de densidad de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial  con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática)

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad