MathProbabilityDensityExponential

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential(

const double x,

const double mu,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential(

const double x,

const double mu,

int& error_code

);

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dexp() en R.

bool MathProbabilityDensityExponential(

const double& x[],

const double mu,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityExponential(

const double& x[],

const double mu,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática)

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad