Référence MQL5 / Bibliothèque Standard / Mathematiques / Statistiques / Distribution exponentielle / MathProbabilityDensityExponential 

MathProbabilityDensityExponential

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution exponentielle avec le paramètre mu pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution exponentielle avec le paramètre mu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dexp() dans R.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution exponentielle avec le paramètre mu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  Paramètre de la distribution (valeur attendue)

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.