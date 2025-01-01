DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsExponential distributionMathProbabilityDensityExponential 

MathProbabilityDensityExponential

Bir rassal x değişkeni için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,            // dağılım parametresi (beklenen değer)
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Bir rassal x değişkeni için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityExponential(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,            // dağılım parametresi (beklenen değer)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidexp() fonksiyonunun analoğu

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             // dağılım parametresi (beklenen değer)
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesaplamak için bayrak, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathProbabilityDensityExponential(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             // dağılım parametresi (beklenen değer)
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  Dağılım parametresi (beklenen değer)

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.