MathProbabilityDensityExponential
Bir rassal x değişkeni için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityExponential(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için üssel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidexp() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityExponential(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
mu
[in] Dağılım parametresi (beklenen değer)
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.