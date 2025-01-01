- MathProbabilityDensityExponential
MathProbabilityDensityExponential
Рассчитывает плотность вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathProbabilityDensityExponential(
Рассчитывает плотность вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dexp() в R.
|
bool MathProbabilityDensityExponential(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
mu
[in] Параметр распределения (математическое ожидание)
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.