Gibt die unscharfe Ausgabevariable nach Mamdani nach dem angegebenen Namen zurück.

CFuzzyVariable*  OutputByName(
   const string  name      // Name unscharfer Variablen
   )

Parameter

name

[in]  Name unscharfer Variablen.

Rückgabewert

Fuzzy-Variable nach Mamdani mit dem angegebenen Namen.