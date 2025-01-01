Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systemsMamdani systemOutputByName AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules OutputByName Gibt die unscharfe Ausgabevariable nach Mamdani nach dem angegebenen Namen zurück. CFuzzyVariable* OutputByName( const string name // Name unscharfer Variablen ) Parameter name [in] Name unscharfer Variablen. Rückgabewert Fuzzy-Variable nach Mamdani mit dem angegebenen Namen. Output ParseRule