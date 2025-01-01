Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicMembership functionsCSigmoidalMembershipFunctionA ACGetValue A (Get-Methode) Gibt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion zurück. double A() Rückgabewert Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion. A (Set-Methode) Setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion. void A( const double a // Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion ) Parameter a [in] Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion. CSigmoidalMembershipFunction C