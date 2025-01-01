DokumentationKategorien
A (Get-Methode)

Gibt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion zurück.

double  A()

Rückgabewert

Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion.

A (Set-Methode)

Setzt den Steigungskoeffizienten der Zugehörigkeitsfunktion.

void  A(
   const double  a      // Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion 
   )

Parameter

a

[in] Steigungskoeffizient der Zugehörigkeitsfunktion.

