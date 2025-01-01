CColorGenerator

Die CColorGenerator Klasse ist eine Hilfsklasse der grafischen Bibliothek für Operationen mit der Farbpalette.

Beschreibung

Die CColorGenerator Klasse beinhaltet eine elementare Palette von Farben, welche standardmäßig für die Darstellung von Kurven verwendet werden (wenn keine Farben vom Nutzer definiert wurden).

Wenn alle Farben aus der Palette verwendet wurden, werden neue Farben automatisch generiert und die Palette wird neu gefüllt.

Deklaration

class CColorGenerator

Überschrift

#include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

Methoden der Klasse