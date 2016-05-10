Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BrakeExp - Indikator für den MetaTrader 5
Einfacher Trendindikator in NRTR-Form Zu verwenden wie ein Parabolic Sar.
BrakeExp
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 10.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der mql4.com.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/981
