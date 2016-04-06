CodeBaseKategorien
Indikatoren

i_Sadukey_V1.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4

Ein digitaler Filter des Preises.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8644

