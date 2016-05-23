CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i_Sadukey_V1.mq4 - indicador para MetaTrader 4

[Excluído] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1172
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Filtro de preço digital.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8644

Parabolic_standart2 Parabolic_standart2

Versão melhorada do indicador Parabolic.

Indicador dos valores de preços de pico. Indicador dos valores de preços de pico.

Indicador dos valores de preços de pico.

chaos 2.0 chaos 2.0

Indicador de sinal com base no sinal Ао e АС - alteração das cores do histograma.

FXTHeader FXTHeader

Descrição do título do arquivo FTX, funções de leitura e gravação de cabeçalho.