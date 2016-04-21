und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WININET_TEST - Skript für den MetaTrader 5
Es ist ein einfaches Beispiel das demonstriert wie eine Seite(Datei) aus dem Internet mittels der Library wininet.dll heruntergeladen werden kann.
Eingabeparameter:
- URL - Adresse der Seite oder Datei (es kann auch eine Binärdatei referenziert werden)
- FileToSave - Dateiname, wird im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Files\ des Client Terminal gespeichert.
Um es zu testen bitte führen Sie es auf einem beliebigen Chart aus. Nicht vergessen "Import von DLLs zulassen" in den Optionen des Client Terminal zu aktivieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/82
