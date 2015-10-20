ライブラリwininet.dllを使って、オンラインからページ（ファイル）をダウンロードするシンプルな方法です。

パラメータの入力:

URL - ページもしくはファイルのアドレス (バイナリファイルも参照可能です。)



FileToSave - MQL5\Files\ folder of the client terminal に保存するファイル名





機能させるには、 ターミナルのオプションの"Allow DLL imports"に忘れずにチェックしてください。

