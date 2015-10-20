無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WININET_TEST - MetaTrader 5のためのスクリプト
WININET_TEST.mq5 スクリプトは、MQL4.Codebaseのs_wininet.mq4を修正したバージョンです。
機能させるには、 ターミナルのオプションの"Allow DLL imports"に忘れずにチェックしてください。
ライブラリwininet.dllを使って、オンラインからページ（ファイル）をダウンロードするシンプルな方法です。
パラメータの入力:
- URL - ページもしくはファイルのアドレス (バイナリファイルも参照可能です。)
- FileToSave - MQL5\Files\ folder of the client terminal に保存するファイル名
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/82
