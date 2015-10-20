コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

WININET_TEST - MetaTrader 5のためのスクリプト

発行者:
MetaQuotes
ビュー:
1454
評価:
(51)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
WININET_TEST.mq5 スクリプトは、MQL4.Codebaseのs_wininet.mq4を修正したバージョンです。

ライブラリwininet.dllを使って、オンラインからページ（ファイル）をダウンロードするシンプルな方法です。

パラメータの入力:

  • URL - ページもしくはファイルのアドレス (バイナリファイルも参照可能です。)
  • FileToSave - MQL5\Files\ folder of the client terminal　に保存するファイル名


機能させるには、 ターミナルのオプションの"Allow DLL imports"に忘れずにチェックしてください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/82

