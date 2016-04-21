CodeBaseKategorien
Indikatoren

TimerClosingPeriod v.2 - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Ansichten:
1542
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriodV2\
ctimer.mqh (21.32 KB) ansehen
timerclosingperiod.mq5 (3.75 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die aktualisierte Version des Indikators TimeClosingPeriod.

Er ist ggf. für Händler hilfreich die mit der Eröffnung eines neuen Balkens handeln. Er zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens. Ist die Zeiteinheit kleiner als H1, wird zusätzlich die Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Stundenbalkens angezeigt.

In der letzten Sekunde wird die Sound-Datei, die in den Eingabeparametern angegeben wurde, abgespielt. Das Sound-Signal kann ausgeschaltet werden.

Abbildung:

TimerClosingPeriod v.2

Die Klasse CTimer wurde neu geschrieben, es wurden neue Methoden für Sound- und Mauskontrolle eingefügt.

Beide Dateien des Indikators müssen im gleichen Verzeichnis abgelegt werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/84

