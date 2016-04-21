CodeBaseKategorien
Price_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Alexandr Bryzgalov
Er ist ein sehr bekannter Indikator, der den Maximalkurs, Minimalkurs (und Durchschnittswert) der letzten n Balken anzeigt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/85

