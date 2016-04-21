Die aktualisierte Version des Indikators TimeClosingPeriod, er zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens. In der letzten Sekunde wird die Sound-Datei, die in den Eingabeparametern angegeben wurde, abgespielt.

Hier ein einfaches Beispiel das demonstriert wie eine Seite(Datei) aus dem Internet mittels der Library wininet.dll heruntergeladen werden kann.