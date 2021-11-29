WININET_TEST.mq5 스크립트는 MQL4.Codebase에서 Integer에 의해 게시된 s_wininet.mq4 스크립트의 수정된 버전입니다.

wininet.dll 라이브러리를 사용하여 인터넷에서 페이지(파일)를 다운로드하는 방법을 보여주는 간단한 예입니다.

입력 패러미터:

URL - 페이지 혹은 파일의 주소(바이너리 파일을 참조 할수도 있음)



FileToSave - 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Files\ 폴더에 저장될 파일 이름.





어떻게 작동하는지 보려면 클라이언트 터미널의 옵션에서 "DLL 가져오기 허용"을 잊지 말고 모든 차트에서 실행하십시오.

