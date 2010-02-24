CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

WININET_TEST - скрипт для MetaTrader 5

Integer | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
MetaQuotes
Просмотров:
3638
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт WININET_TEST.mq5 представляет собой модификацию для MQL5 скрипта s_wininet.mq4, предложенного Integer.

Приведен здесь в качестве примера использования функций библиотеки wininet.dll для загрузки страниц или файлов из Internet.

Параметры:

  • URL - адрес страницы или файла (в том числе бинарного)
  • FileToSave - имя файла, который будет сохранен в подкаталог MQL5\Files\ клиентского терминала MetaTrader 5.

Для работы установите опцию "Разрешить импорт DLL" и запустите скрипт на любом графике.
sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

Скрипт обеспечивает синхронную прокрутку всех графиков, открытых в терминале.

LoongMAx96 LoongMAx96

Рисует 96 линий скользящий средних, содержит только 100 строк кода (использует класс CMyBuffer)

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Обновленная версия. Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода. На последней секунде подается звуковой сигнал(если нужно).

Price_Channel Price_Channel

Всем известный индикатор, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.