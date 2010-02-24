Скрипт обеспечивает синхронную прокрутку всех графиков, открытых в терминале.

Обновленная версия. Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода. На последней секунде подается звуковой сигнал(если нужно).

Всем известный индикатор, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.