WININET_TEST - скрипт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- MetaQuotes
- Просмотров:
- 3638
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт WININET_TEST.mq5 представляет собой модификацию для MQL5 скрипта s_wininet.mq4, предложенного Integer.
Приведен здесь в качестве примера использования функций библиотеки wininet.dll для загрузки страниц или файлов из Internet.
Параметры:
- URL - адрес страницы или файла (в том числе бинарного)
- FileToSave - имя файла, который будет сохранен в подкаталог MQL5\Files\ клиентского терминала MetaTrader 5.
Для работы установите опцию "Разрешить импорт DLL" и запустите скрипт на любом графике.
