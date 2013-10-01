WININET_TEST.mq5 脚本是s_wininet.mq4脚本的修改版,由Integer发布在MQL4.Codebase

这是一个演示如何使用WININET.DLL库从互联网上下载页面（文件）的简单实例。

输入参数:

URL - 页面或文件的链接地址（也可以引用到一个二进制文件）



FileToSave - 将被保存到客户端的terminal_data_folder\MQL5\Files\文件夹的文件名称。





为了看到它是如何工作的，不要忘记在客户端的选项中“允许DLL导入”，然后在任意图表上执行它。

