WININET_TEST - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- MetaQuotes
- 显示:
- 2725
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
WININET_TEST.mq5 脚本是s_wininet.mq4脚本的修改版,由Integer发布在MQL4.Codebase
为了看到它是如何工作的，不要忘记在客户端的选项中“允许DLL导入”，然后在任意图表上执行它。
这是一个演示如何使用WININET.DLL库从互联网上下载页面（文件）的简单实例。
输入参数:
- URL - 页面或文件的链接地址（也可以引用到一个二进制文件）
- FileToSave - 将被保存到客户端的terminal_data_folder\MQL5\Files\文件夹的文件名称。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/82
