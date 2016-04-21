CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

sChartsSynchroScroll - Skript für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1072
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Script ermöglicht das synchrone Scrollen aller Charts, die im Client Terminal geöffnet sind.

Abbildung:



Bevor Sie das Script starten, aktivieren Sie "Ende des Charts vom Rand verschieben" (Aktivieren Sie den Button auf der Standard Werkzeugleiste. Ist er nicht vorhanden können Sie ihn der Werkzeugleiste hinzufügen indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und - "Anpassen..."):



Konfigurieren Sie die Verschiebung mit dem dreieckigen Marker am oberen Rand des Charts je nach Wunsch:

Das Script sollte nur auf einem Chart gestartet werden. Die roten Marker werden auf allen geöffneten Charts erzeugt nachdem das Script gestartet wurde. Beim Scrollen eines beliebigen Charts werden die anderen Charts automatisch mitgescrollt so dass die Balken mit der gleichen Zeit unter den Linien angeordnet werden.

Das Script hat keine Eingabeparameter.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/81

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

Der Indikator gibt die Zeit bis zum Schluss der Periode der aktuellen Zeiteinheit aus. Ist diese kleiner als H1 wird außerdem die Zeit bis zum Schluss des aktuellen Stundenbalkens angezeigt.

ErrorDescription ErrorDescription

Die Library enthält Funktionen die Beschreibungen der Codes von Laufzeitfehlern und die der Handelsserver zurückgibt.

WININET_TEST WININET_TEST

Hier ein einfaches Beispiel das demonstriert wie eine Seite(Datei) aus dem Internet mittels der Library wininet.dll heruntergeladen werden kann.

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Die aktualisierte Version des Indikators TimeClosingPeriod, er zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens. In der letzten Sekunde wird die Sound-Datei, die in den Eingabeparametern angegeben wurde, abgespielt.