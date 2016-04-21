und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
sChartsSynchroScroll - Skript für den MetaTrader 5
- 1072
Das Script ermöglicht das synchrone Scrollen aller Charts, die im Client Terminal geöffnet sind.
Abbildung:
Bevor Sie das Script starten, aktivieren Sie "Ende des Charts vom Rand verschieben" (Aktivieren Sie den Button auf der Standard Werkzeugleiste. Ist er nicht vorhanden können Sie ihn der Werkzeugleiste hinzufügen indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und - "Anpassen..."):
Konfigurieren Sie die Verschiebung mit dem dreieckigen Marker am oberen Rand des Charts je nach Wunsch:
Das Script sollte nur auf einem Chart gestartet werden. Die roten Marker werden auf allen geöffneten Charts erzeugt nachdem das Script gestartet wurde. Beim Scrollen eines beliebigen Charts werden die anderen Charts automatisch mitgescrollt so dass die Balken mit der gleichen Zeit unter den Linien angeordnet werden.
Das Script hat keine Eingabeparameter.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/81
