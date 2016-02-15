Der Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) hilft zu bestimmen ob ein Markttrend vorliegt.



Dieser technische Indikator wurde strikt nach der Vorgabe des Algorithmus erstellt, den Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorstellt.



Die Handelsregeln dieses Indikators sind in Average Directional Movement Index beschrieben.

Berechnung:

Zuerst werden die positiven (dm_plus) und negativen (dm_minus) Veränderungen für jeden Balken berechnet, außerdem die True Range tr:

Wenn High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), andernfalls dm_plus(i) = 0.

Wenn Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), andernfalls dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



wobei:

High(i) - Höchstkurs des aktuellen Balkens

Low(i) - Tiefstkurs des aktuellen Balkens

High(i-1) - Höchstkurs des vorherigen Balkens

Low(i-1) - Tiefstkurs des vorherigen Balkens

Close(i-1) - Schlusskurs des vorherigen Balkens

Max (a, b , c) - Maximalwert der drei Werte: a, b, c

ABS(X) - Absoluter Betrag von X.



Danach werden die geglätteten Werte berechnet: Plus_D(i), Minus_D(i) and ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



wobei:

SMMA(X, N, i) - Geglätteter Gleitender Durchschnitt der Reihe X auf dem aktuellen Balken;

Perod_ADX - Benutzte Periodenanzahl die für die Berechnung.



Nun wird der Directional Movement Index - DX(i) - berechnet:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



Nach den vorhergehenden Berechnungen erhalten wir den Wert des Indikators ADX(i) für den laufenden Balken durch das Glätten der DX Index Werte: