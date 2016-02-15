und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Average Directional Movement Index Wilder - Indikator für den MetaTrader 5
Der Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) hilft zu bestimmen ob ein Markttrend vorliegt.
Dieser technische Indikator wurde strikt nach der Vorgabe des Algorithmus erstellt, den Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorstellt.
Die Handelsregeln dieses Indikators sind in Average Directional Movement Index beschrieben.
Berechnung:
Zuerst werden die positiven (dm_plus) und negativen (dm_minus) Veränderungen für jeden Balken berechnet, außerdem die True Range tr:
Wenn Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), andernfalls dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
wobei:
- High(i) - Höchstkurs des aktuellen Balkens
- Low(i) - Tiefstkurs des aktuellen Balkens
- High(i-1) - Höchstkurs des vorherigen Balkens
- Low(i-1) - Tiefstkurs des vorherigen Balkens
- Close(i-1) - Schlusskurs des vorherigen Balkens
- Max (a, b , c) - Maximalwert der drei Werte: a, b, c
- ABS(X) - Absoluter Betrag von X.
Danach werden die geglätteten Werte berechnet: Plus_D(i), Minus_D(i) and ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
wobei:
- SMMA(X, N, i) - Geglätteter Gleitender Durchschnitt der Reihe X auf dem aktuellen Balken;
- Perod_ADX - Benutzte Periodenanzahl die für die Berechnung.
Nun wird der Directional Movement Index - DX(i) - berechnet:
Nach den vorhergehenden Berechnungen erhalten wir den Wert des Indikators ADX(i) für den laufenden Balken durch das Glätten der DX Index Werte:
