Der technische Indikator Alligator ist eine Kombination von Balance Lines (Gleitende Durchschnitte) unter Benutzung von Fraktalgeometrie und Nichtlinearer Dynamik(B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

Die Blaue Linie (Kiefer des Alligators) ist die Balance Line für die Zeiteinheit des dargestellten Charts (Geglätteter Gleitender Durchschnitt über 13 Perioden, um 8 Balken in die Zukunft verschoben).

Die Rote Linie (Zähne des Alligators) ist die Balance Line für die Periodenlänge eine Ebene darunter (Geglätteter Gleitender Durchschnitt über 8 Perioden, um 5 Balken in die Zukunft verschoben).

Die Grüne Linie (Lippen des Alligators) ist die Balance Line für die Periodenlänge nochmal eine Ebene tiefer (Geglätteter Gleitender Durchschnitt über 5 Perioden, um 3 Balken in die Zukunft verschoben).

Lippen, Zähne und Kiefer des Alligators zeigen das Zusammenwirken der verschiedenen Zeitperioden. Da nur in 15 bis 30 Prozent der Zeit klare Trends vorherrschen, ist es essentiell diesen zu folgen und sich von Märkten fernzuhalten die nur in gewissen Preisspannen schwanken.

Wenn Maul, Zähne und Lippen dicht beieinander liegen oder sich überschneiden so bedeutet dies dass der Alligator schlafen wird oder bereits schläft. Während er schläft wird er hungriger und hungriger - je länger er schläft desto hungriger wird er aufwachen. Gleich nachdem er aufwacht öffnet er sein Maul und gähnt. Dann kommt der Geruch von Beute in seine Nase: Fleisch eines Bullen oder Fleisch eines Bären, und der Alligator beginnt ihn zu jagen. Nachdem er genug gefressen hat und satt ist, verliert der Alligator das Interesse an der Beute/Kursgewinne (Balance Lines laufen zusammen) - dass ist der Zeitpunkt den Profit zu realisieren.

Abbildung:



Alligator Indikator



Berechnung:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



wobei: