Average Directional Movement Index Wilder - indicador para MetaTrader 5
O indicador Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) ajuda a determinar se há alguma tendência no mercado.
Este indicador técnico foi construído como uma correspondência rigorosa com o algoritmo descrito por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".
As regras de negócio para este indicador foram descritas na seção Average Directional Movement Index.
Fórmula:
Primeiro, calcula-se as alterações positivas (dm_plus) e negativas (dm_minus) de cada barras, assim como o alcance verdadeiro (true range ou tr):
Se Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), caso contrário dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
onde:
- High(i) - preço máximo da barra atual;
- Low(i) - preço mínimo da barra atual;
- High(i-1) - preço máximo da barra anterior;
- Low(i-1) - preço mínimo da barra anterior;
- Close(i-1) - preço de fechamento da barra anterior;
- Max (a, b , c) - valor máximo de três números: a, b и c;
- ABS(X) - valor absoluto de X.
Depois disso, calculam-se os valores suavizados: Plus_D(i), Minus_D(i) e ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
onde:
- SMMA(X, N, i) - Smoothed Moving Average (Média Móvel suavizada) da série X na barra atual;
- Perod_ADX - número de barras, utilizados para o cálculo.
Agora, o índice de movimento direcional - DX(i) - é calculado:
Após cálculos preliminares, obtemos o valor do indicador ADX(i) da barra atual pelos valores suavizados do índice DX:
