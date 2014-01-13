O indicador Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) ajuda a determinar se há alguma tendência no mercado.



Este indicador técnico foi construído como uma correspondência rigorosa com o algoritmo descrito por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".



As regras de negócio para este indicador foram descritas na seção Average Directional Movement Index.

Fórmula:

Primeiro, calcula-se as alterações positivas (dm_plus) e negativas (dm_minus) de cada barras, assim como o alcance verdadeiro (true range ou tr):

Se High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), caso contrário dm_plus(i) = 0.

Se Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), caso contrário dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



onde:

High(i) - preço máximo da barra atual;

Low(i) - preço mínimo da barra atual;

High(i-1) - preço máximo da barra anterior;

Low(i-1) - preço mínimo da barra anterior;

Close(i-1) - preço de fechamento da barra anterior;

Max (a, b , c) - valor máximo de três números: a, b и c;

ABS(X) - valor absoluto de X.



Depois disso, calculam-se os valores suavizados: Plus_D(i), Minus_D(i) e ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



onde:

SMMA(X, N, i) - Smoothed Moving Average (Média Móvel suavizada) da série X na barra atual;

Perod_ADX - número de barras, utilizados para o cálculo.



Agora, o índice de movimento direcional - DX(i) - é calculado:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



Após cálculos preliminares, obtemos o valor do indicador ADX(i) da barra atual pelos valores suavizados do índice DX: