Accumulation/Distribution - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
2717
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der technische Indikator Accumulation/Distribution wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt. Das Volumen fungiert als gewichteter Koeffizient auf die Preisänderung - je höher der Koeffizient (das Volumen) desto stärker wird sich der Betrag der Preisänderung in dem Wert des Indikators (für diese Zeitperiode) niederschlagen.
Eigentlich ist dieser Indikator eine Variante des häufiger benutzten Indikators On Balance Volume. Beide werden benutzt um eine Bestätigung von Kursveränderung mit Hilfe des Ausmaßes des zugehörigen umgesetzten Volumens zu erhalten.
Steigt der Accumulation/Distribution Indikator so zeigt dies die Akkumulation an (das Wertpapiers wird gekauft), da der überwiegende Teil des umgesetzten Volumens mit einem Aufwärtstrend des Kurses in Beziehung steht. Fällt der Indikator so zeigt dies Distribution an (das Wertpapier wird verkauft), da der überwiegende Teil des Volumens in der Abwärtsbewegung des Kurses umgesetzt wird
Eine Divergenz zwischen dem Accumulation/Distribution Indikator und dem Kurs des Wertpapiers zeigt eine anstehende Änderung der Kursbewegung an. Im Falle einer solchen Divergenz gilt im Regelfall dass der Kurs in die Richtung tendiert in die sich der Indikator bewegt. Steigt also der Indikator und der Kurs des Wertpapiers fällt, ist mit einer Umkehr der Kursbewegung zu rechnen.
Abbildung:
Berechnung:
Ein bestimmter Anteil des Tagesvolumens wird zum laufenden akkumulierten Wert des Indikators addiert oder von diesem subtrahiert. Je näher sich der Schlusskurs am Tageshoch befindet desto höher ist der addierte Anteil. Je näher sich der Schlusskurs am Tagestief befindet desto höher ist der subtrahierte Anteil. Ist der Schlusskurs exakt in der Mitte des Höchst- und Tiefkurses bleibt der Indikator unverändert.
wobei:
- A/D(i) - Wert des Accumulation/Distribution Indikators für den aktuellen Balken
- CLOSE(i) - Schlusskurs des Balkens
- LOW(i) - Tiefstkurs des Balkens
- HIGH(i) - Höchstkurs des Balkens
- VOLUME(i) - Volumen;
- A/D(i-1) - Wert des Accumulation/Distribution Indikators für den vorhergehenden Balken.
