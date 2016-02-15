Der technische Indikator Average Directional Movement Index (ADX) hilft bei der Bestimmung des Markttrends. Er wurde von Welles Wilder entwickelt und in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" detailliert beschrieben.

Der einfachste Handelsansatz basiert auf dem Konzept des Directional Movement. Dies impliziert den Vergleich von zwei Richtungsindikatoren: Dem +DI über 14 Perioden und dem -DI über 14 Perioden. Dafür werden die Charts der beiden Indikatoren entweder übereinander angezeigt oder +DI wird von -DI subtrahiert. W. Wilder empfiehlt zu kaufen sobald der +DI über den -DI steigt und zu verkaufen wenn -DI über den +DI steigt.



Zusätzlich zu dieser Handelsregel bot Wells Wilder die Extrempunkt-Regel an. Sie wird benutzt um Fehlsignale zu minimieren und die Anzahl der Geschäfte zu verringern. Das Konzept der Extrempunkte besagt, dass ein "Extrempunkt" auftritt sobald der +DI und der -DI sich schneiden. Wenn der +DI den -DI nach oben durchläuft ist dieser Punkt der Höchstkurs des Tages an dem sie sich schneiden. Wenn der +DI den -DI nach unten durchläuft ist dieser Punkt der Tiefstkurs des Tages an dem sie sich schneiden.



Der Extrempunkt wird anschließend als Niveau für die Positionseröffnung verwendet. Also muss nach einem Kaufsignal (+DI steigt über -DI) gewartet werden bis der Kurs den Extrempunkt überschreitet und erst dann darf gekauft werden. Sollte es der Kurs auf der anderen Seite nicht schaffen das Niveau des Extrempunktes zu übersteigen sollten Short-Positionen weiter gehalten werden.

Abbildung:



ADX Indikator



Berechnung:



ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N



wobei: