Indice de Mouvement Directionnel Moyen de Wilder - Average Directional Movement Index Wilder

L'Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) aide à déterminer s'il existe une tendance du marché.

Cet indicateur technique est construit suivant strictement l'algorithme décrit par Welles Wilder dans son livre "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques".

Les règles de trading de cet indicateur sont décrites dans l'Average Directional Movement Index.

Calcul :

Les premiers changements positifs (dm_plus) et négatifs (dm_minus) à chaque barre sont calculés, ainsi que le True Range tr :

Si High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), sinon dm_plus(i) = 0.

Si Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), sinon dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

avec :

  • High(i) - prix maximum de la barre actuelle ;
  • Low(i) - prix minimum de la barre actuelle ;
  • High(i-1) - prix maximum de la barre précédente ;
  • Low(i-1) - prix minimum de la barre précédente ;
  • Close(i-1) - cours de clôture de la barre précédente ;
  • Max (a, b , c) - valeur maximale sur trois nombres: a, b et c;
  • ABS(X)  - valeur absolue du X.

Ensuite, les valeurs lissées sont calculées : Plus_D(i), Minus_D(i) et ATR() :

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

avec :


  • SMMA(X, N, i) - Moyenne mobile lissée de la série X sur la barre actuelle ;
  • Period_ADX - nombre de barres, utilisé pour le calcul.

Maintenant, l'Indice de Mouvement Directionnel - DX(i) - est calculé :

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

Après les calculs préliminaires, on obtient la valeur de l'indicateur ADX(i) sur la barre courante en lissant les valeurs de l'indice DX :

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/8

