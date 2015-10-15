ワイルダーのADXは、相場にトレンドがあるかどうかを判別します。



このテクニカル指標はワイルダー氏による著書「テクニカル取引システムの新たな概念 (New Concepts in Technical Trading Systems)」"でそのアルゴリズムが厳密に記載されています。



このインジケーターのトレードルールはADXに記述されています。

計算:

まず初めに、トゥルーレンジ同様に、プラス（DMプラス）とマイナス（DMマイナス）の値は各ロウソク足で計算され、変化します。

もし High(i) - High(i-1) > 0 なら dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1),それ以外の場合は dm_plus(i) = 0.

もし Low(i-1) - Low(i) > 0 なら dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), それ以外の場合は dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



ただし:

High(i) - 高値;

Low(i) - 安値;

High(i-1) - ひとつ前の高値;

Low(i-1) - ひとつ前の安値;

Close(i-1) - ひとつ前の終値;

Max (a, b , c) - 3つの中の最大値: a, b, c;

ABS(X) - Xの絶対値.



上記の後、スムージング処理をします。: Plus_D(i), Minus_D(i), ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



ただし:

SMMA(X, N, i) - 現在足のXの単純移動平均線;

Perod_ADX - 計算に使う足の数



Directional Movement Index - DX(i) - の計算:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



上記の計算の後、DXをスムージングすることにより現在足のADX(i)が得られます。: