Average Directional Movement Index Wilder - MetaTrader 5のためのインディケータ
1918
ワイルダーのADXは、相場にトレンドがあるかどうかを判別します。
このテクニカル指標はワイルダー氏による著書「テクニカル取引システムの新たな概念 (New Concepts in Technical Trading Systems)」"でそのアルゴリズムが厳密に記載されています。
このインジケーターのトレードルールはADXに記述されています。
計算:
まず初めに、トゥルーレンジ同様に、プラス（DMプラス）とマイナス（DMマイナス）の値は各ロウソク足で計算され、変化します。
もし Low(i-1) - Low(i) > 0 なら dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), それ以外の場合は dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
ただし:
- High(i) - 高値;
- Low(i) - 安値;
- High(i-1) - ひとつ前の高値;
- Low(i-1) - ひとつ前の安値;
- Close(i-1) - ひとつ前の終値;
- Max (a, b , c) - 3つの中の最大値: a, b, c;
- ABS(X) - Xの絶対値.
上記の後、スムージング処理をします。: Plus_D(i), Minus_D(i), ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
ただし:
- SMMA(X, N, i) - 現在足のXの単純移動平均線;
- Perod_ADX - 計算に使う足の数
Directional Movement Index - DX(i) - の計算:
上記の計算の後、DXをスムージングすることにより現在足のADX(i)が得られます。:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8
