ポケットに対して
インディケータ

Average Directional Movement Index Wilder - MetaTrader 5のためのインディケータ

ワイルダーのADXは、相場にトレンドがあるかどうかを判別します。

このテクニカル指標はワイルダー氏による著書「テクニカル取引システムの新たな概念 (New Concepts in Technical Trading Systems)」"でそのアルゴリズムが厳密に記載されています。

このインジケーターのトレードルールはADXに記述されています。

計算:

まず初めに、トゥルーレンジ同様に、プラス（DMプラス）とマイナス（DMマイナス）の値は各ロウソク足で計算され、変化します。

もし High(i) - High(i-1) > 0 なら dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1),それ以外の場合は dm_plus(i) = 0.

もし Low(i-1) - Low(i) > 0 なら dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), それ以外の場合は dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

ただし:

  • High(i) - 高値;
  • Low(i) - 安値;
  • High(i-1) - ひとつ前の高値;
  • Low(i-1) - ひとつ前の安値;
  • Close(i-1) - ひとつ前の終値;
  • Max (a, b , c) - 3つの中の最大値: a, b, c;
  • ABS(X)  - Xの絶対値.

上記の後、スムージング処理をします。: Plus_D(i), Minus_D(i), ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

ただし:


Directional Movement Index - DX(i) - の計算:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

上記の計算の後、DXをスムージングすることにより現在足のADX(i)が得られます。:

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)

