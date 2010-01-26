Ставь лайки и следи за новостями
Average Directional Movement Index Wilder - индикатор для MetaTrader 5
Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции.
Данный индикатор построен в строгом соответствии с алгоритмом, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем".
Торговые правила по данному индикатору описаны в индикаторе Average Directional Movement Index.
Average Directional Movement Index Wilder
Расчет:
Сначала вычисляются положительные (dm_plus) и отрицательные (dm_minus) изменения на каждом баре, а также истинный диапазон tr:
Если Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), иначе dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
где:
- High(i) - максимальная цена текущего бара;
- Low(i) - минимальная цена текущего бара;
- High(i-1) - максимальная цена предыдущего бара;
- Low(i-1) - минимальная цена предыдущего бара;
- Close(i-1) - цена закрытия предыдущего бара;
- Max (a, b, c) - максимальное значение из трех чисел: a, b и c;
- ABS(X) - абсолютное по модулю значение числа X.
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
- SMMA(X, N, i) - сглаженная скользящая средняя по значениям серии X на текущем баре;
- Perod_ADX - количество периодов, используемых для расчета.
