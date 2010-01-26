CodeBaseРазделы
Индикаторы

Average Directional Movement Index Wilder - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Данный индикатор построен в строгом соответствии с алгоритмом, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем".

Торговые правила по данному индикатору описаны в индикаторе Average Directional Movement Index.

Average Directional Movement Index Wilder

Расчет:

Сначала вычисляются положительные (dm_plus) и отрицательные (dm_minus) изменения на каждом баре, а также истинный диапазон tr:

Если High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), иначе dm_plus(i) = 0.

Если Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), иначе dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

где:

  • High(i) - максимальная цена текущего бара;
  • Low(i) - минимальная цена текущего бара;
  • High(i-1) - максимальная цена предыдущего бара;
  • Low(i-1) - минимальная цена предыдущего бара;
  • Close(i-1) - цена закрытия предыдущего бара;
  • Max (a, b, c) - максимальное значение из трех чисел: a, b и c;
  • ABS(X) - абсолютное по модулю значение числа X.
Затем вычисляются сглаженные значения Plus_D(i), Minus_D(i) и ATR():
ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
где:
  • SMMA(X, N, i) - сглаженная скользящая средняя по значениям серии X на текущем баре;
  • Perod_ADX - количество периодов, используемых для расчета.
Теперь вычисляется значение индекса направленного движения DX(i) - DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX:
DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100
После предварительных вычислений получаем значение индикатора ADX(i) на текущем баре путем сглаживания значений индекса DX:
ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)
Average Directional Movement Index (ADX) Average Directional Movement Index (ADX)

Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution) определяется изменением цены и объема.

Alligator Alligator

Индикатор Alligator - это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних различных периодов). Разработан Б.Вильямсом.

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда.