Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции.



Данный индикатор построен в строгом соответствии с алгоритмом, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем".



Торговые правила по данному индикатору описаны в индикаторе Average Directional Movement Index.

Average Directional Movement Index Wilder



Расчет:

Сначала вычисляются положительные (dm_plus) и отрицательные (dm_minus) изменения на каждом баре, а также истинный диапазон tr:

Если High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), иначе dm_plus(i) = 0.

Если Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), иначе dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



где:

High(i) - максимальная цена текущего бара;

Low(i) - минимальная цена текущего бара;

High(i-1) - максимальная цена предыдущего бара;

Low(i-1) - минимальная цена предыдущего бара;

Close(i-1) - цена закрытия предыдущего бара;

Max (a, b, c) - максимальное значение из трех чисел: a, b и c;

ABS(X) - абсолютное по модулю значение числа X.

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



SMMA(X, N, i) - сглаженная скользящая средняя по значениям серии X на текущем баре;

Perod_ADX - количество периодов, используемых для расчета.

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)



Затем вычисляются сглаженные значения Plus_D(i), Minus_D(i) и ATR():где:Теперь вычисляется значение индекса направленного движения DX(i) - DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX:После предварительных вычислений получаем значение индикатора ADX(i) на текущем баре путем сглаживания значений индекса DX: