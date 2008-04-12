CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Experts

DojiTrader - expert for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
12203
Rating:
(3)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Alex

Adviser Doji Trader.

------------------------
Parameters of testing
Symbol: EURUSD.
Period: H1.
Model: All tics.

Doji Arrows Doji Arrows

Adviser Doji Arrows. I'ts made of the indicator.

ASCV ASCV

Adviser ASCV. Uses indicators ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig and Pivot_AllLevels.

MTF Macd X MTF Macd X

MTF Macd X indicator.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Indicator MA Cross 3MACross Alert WarnSig.