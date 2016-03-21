CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorOsMA - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
688
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: duckfu

Indikator Color OsMA.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7542

