ポケットに対して
インディケータ

ColorOsMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1018
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
制作者: duckfu

インディケータColor OsMA

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7542

