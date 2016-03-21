Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dynamic trend cleaned up - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 898
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: OfficeFX Group
Der Indikator zeigt BUY und SELL Punkte.
Der Indikator zeigt BUY und SELL Punkte.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7543
ColorOsMA
Indikator Color OsMA.CandleStop
Indikator CandleStop.
Louw Coetzer
Indikator Louw Coetzer.Filter_AO
Filter AO