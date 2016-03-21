CodeBaseKategorien
Indikatoren

Dynamic trend cleaned up - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
898
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Autor: OfficeFX Group

Der Indikator zeigt BUY und SELL Punkte.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7543

