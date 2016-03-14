CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

AFStar - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
AFStar.mq4 (6.9 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Forex-Experts

AFStar Indikator.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7444

